Il crollo improvviso della banca Ueno sta preoccupando il calcio paraguaiano ma anche le strutture principali del calcio latino americano: la Confederazione Sudamericana di Calcio (Conmebol), ad esempio, è uno dei principali clienti dell'istituto.

Malgrado il clima di grande ansia, la Confederazione ha fatto sapere che il blocco dei fondi non impedirà il pagamento dei premi che saranno assegnati nelle prossime finali della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana.

La struttura aveva nella banca fondi, ora bloccati, per 85 miliardi di guaraní, circa 13,5 milioni di dollari. «Quei soldi sono solo una parte dei premi distribuiti nelle coppe. Non c'è rischio per le finali dei tornei; si svolgeranno normalmente", ha assicurato la fonte.

Lo scontro decisivo della Coppa Sudamericana sarà tra Boca Juniors in Argentina e Atlético Mineiro in Brasile, il 21 novembre a Barranquilla. Il vincitore riceverà 10 milioni di dollari e il perdente 2 milioni. La finale della Copa Libertadores si giocherà il 28 novembre e tra la squadra argentina Estudiantes de La Plata e la brasiliana Palmeiras, con 25 milioni di dollari per il vincitore e 7 milioni per il perdente.

Diverso il discorso per il calcio paraguaiano: i più potenti club del Paese, come il Cerro Porteño e l'Olimpia versavano gran parte dei loro stipendi tramite quella banca. E sono tanti i giocatori colpiti dal crack, tanto che il loro sindacato ha espresso preoccupazione: «Prenderemo le decisioni migliori a beneficio dell'intero insieme di calciatori», ha detto. Anche la nazionale paraguaiana ha rilasciato una dichiarazione a sostegno degli atleti. «Ci fa male vedere migliaia di famiglie attraversare angoscia, incertezze e preoccupazioni. Vedere la nostra gente preoccupata di arrivare a fine mese, del lavoro, del futuro dei loro figli. Dietro ogni numero ci sono persone, famiglie, sogni e una vita di impegno che merita rispetto».

Almeno dieci giocatori della nazionale hanno i loro soldi in Ueno, ha detto il rappresentante dei giocatori Rodrigo Codas.

(Unioneonline)

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