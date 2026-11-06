Settimo San Pietro ha celebrato la Giornata dell'Unità nazionale delle Forse Armate con una cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale con la collaborazione del gruppo folk "Il Nuraghe", l'Istituto comprensivo scolastico del paese e le associazioni di Volontariato. Celebrata una messa in parrocchia con la formazione poi di un Corteo dei partecipanti sino alla via Gramsci dove la cerimonia è proseguita al Monumento dalla Pace, col rito dell'Alzabandiera e la deposizione di una corona dalloro in memoria dei Caduti in tutte le guerre. Ha chiuso l'intervento la mattinata l'intervento del sindaco Gigi Puddu. Presenti autorità militari e civili, scolaresche, cittadini e familiari di Caduti.

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