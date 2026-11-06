Nuove tutele per le 70 guardie particolari giurate che prestano servizio nell’area portuale di Porto Torres. Fumata bianca per l’intesa che ha visto protagonista il personale (in possesso del D.M. 154) impegnato nelle attività di controllo, sicurezza e vigilanza armata nell'ambito portuale, rappresentato in buona parte dalla Fisascat di Sassari, una lunga trattativa che si è conclusa positivamente con la firma dell'accordo aziendale di secondo livello tra le rappresentanze sindacali e la direzione dell’Istituto di Vigilanza Sevitalia Sicurezza. Condizione senza la quale non si sarebbe preceduto al cambio di appalto. È stato segnato un importante passo in avanti nel miglioramento delle condizioni economiche e del benessere lavorativo del personale. Al centro dell’accordo c'è un significativo rafforzamento delle misure di welfare e di sostegno al reddito, pensate per valorizzare un'operatività delicata e complessa come quella degli scali marittimi. Con efficacia a partire dal 26 ottobre 2026, l'intesa garantisce da subito l'erogazione complessiva di 16 euro per ogni giornata di effettiva presenza, suddivisi in due strumenti complementari: il buono pasto elettronico da 10 euro a presenza; e il welfare aziendale da 6 euro a presenza, garantendo almeno 18 giornate lavorative mese. L’accordo riconosce concretamente l’alto livello di professionalità ed impegno quotidiano richiesto per garantire la sicurezza del comparto portuale, garantendo un beneficio economico netto e tangibile direttamente collegato alle giornate di servizio attivo. «Si tratta di un risultato di primissimo piano – commenta il segretario generale della Fisascat di Sassari Pierfranco Piredda– che dimostra come la contrattazione di secondo livello possa dare risposte concrete in settori strategici e ad alta intensità operativa come quello portuale. In un momento storico in cui la tutela del potere d'acquisto è prioritaria, un pacchetto welfare da 16 euro al giorno rappresenta un investimento serio sul valore delle persone e sul miglioramento della qualità del lavoro». «Siamo di fronte a un risultato straordinario – sottolinea il dirigente della Fisascat di Sassari Massimo Tanca– frutto di un'azione sindacale incisiva e determinata come non si vedeva da tempo. Questo accordo dimostra la forza della rappresentanza nei luoghi di lavoro quando ci si batte per obiettivi chiari: in un settore sensibile come quello portuale. Un pacchetto welfare da 16 euro al giorno rappresenta una conquista concreta e un segnale di rispetto per la dignità del lavoro di ogni guardia giurata». Anche la direzione di Sevitalia Sicurezza, esprime soddisfazione per il raggiungimento di un’intesa che coniuga sostenibilità economica e valorizzazione del personale sul campo, confermando la centralità del dialogo sociale nell'organizzazione dei servizi di sicurezza e nella crescita aziendale.

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