Guamaggiore si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti letterari più attesi della primavera in Trexenta. Venerdì 29 maggio, alle 18, al Colle di Santa Maria Maddalena, si terrà l’incontro con l’autore Davide Piras, scrittore sardo che presenterà il suo romanzo “Femmenella”, pubblicato dalla casa editrice Piemme. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Guamaggiore e con la collaborazione del Sistema Bibliotecario Joyce Lussu, del Gruppo di lettura Parole in Biblioteca a Guamaggiore e dell’associazione culturale Tesauro, promette di trasformarsi in una vera e propria festa del libro all’aperto, in uno dei luoghi più suggestivi del paese.

Il romanzo di Davide Piras affronta con sensibilità e coraggio tematiche legate all’identità, alla crescita e alla complessità del mondo contemporaneo. La serata non sarà solo all’insegna della letteratura. È previsto infatti un intervallo musicale con le voci di Tina Cosseddu e Mimmo Cannova, accompagnati alla chitarra dal maestro Gianni Frau, per un momento di intrattenimento che arricchirà ulteriormente il pomeriggio culturale. A chiudere la serata, come da tradizione, un aperitivo con l’autore che si dialogherà con il pubblico. L’iniziativa conferma la vivacità culturale di Guamaggiore, che continua a promuovere la cultura attraverso momenti di incontro.

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