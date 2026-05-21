Una serata dedicata alla forza autentica della poesia, luogo di ascolto, riflessione e condivisione. Domenica 24 maggio, con inizio alle ore 19:30, gli spazi di Suentu Lab, in via Basilicata a Olbia, ospiteranno “Il verso nudo – Conversazioni intorno alla poesia di Tino Scugugia”, appuntamento culturale promosso dall’associazione culturale Archè e Mediterrarte. Al centro dell’incontro ci sarà l’opera poetica di Tino Scugugia, autore dalla scrittura essenziale e intensa, capace di attraversare il presente con immagini nitide, profondità emotiva e una costante attenzione alla dimensione umana dell’esistenza. L’evento nasce con l’intento di creare uno spazio di confronto attorno alla sua ricerca poetica, trasformando la parola in occasione di relazione e partecipazione collettiva. Il titolo scelto, “Il verso nudo”, richiama proprio l’essenzialità della poesia di Scugugia: una parola spogliata del superfluo, tesa alla ricerca di autenticità, memoria e verità. Una poesia che si confronta con temi universali come il tempo, l’identità, il silenzio e la fragilità dell’esperienza umana, aprendosi al dialogo diretto con il pubblico. Nel corso della serata interverranno Marella Giovannelli, Vanna Sanciu e Giuseppina Carta, protagoniste di una conversazione dedicata ai temi e alle immagini presenti nell’opera dell’autore. A moderare l’incontro sarà Camilla Pisani, che guiderà il pubblico in un percorso di approfondimento e lettura della voce poetica di Scugugia. Accanto alle parole, anche la musica avrà un ruolo centrale grazie all’intervento musicale di Daniele Gala, chiamato a creare un’atmosfera intima ed evocativa, in sintonia con il carattere raccolto della manifestazione. “Il verso nudo” si propone così come un’esperienza culturale capace di intrecciare poesia, musica e dialogo, restituendo centralità alla parola poetica come strumento di ascolto e comunità. Un appuntamento aperto non soltanto agli appassionati di letteratura, ma a tutti coloro che riconoscono nella poesia una forma viva di incontro e di riflessione condivisa. L’ingresso è libero. Sarà possibile lasciare un contributo volontario a sostegno delle attività culturali di Suentu Lab.

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