Porto Torres si prepara ad ospitare il 40° Campionato italiano di traina costiera, in programma dal 21 al 23 maggio negli spazi della Cormorano Marina, la pesca sportiva che diventa protagonista. Una disciplina che fa nuovamente tappa in città dopo la prima edizione del 2013 e l’edizione del 2022, organizzata in collaborazione con Larus Club Sassari e Poseidon Alghero. La cerimonia inaugurale stasera alle 18.30 presso la sala conferenze Filippo Canu, mentre venerdì 22 dalle 8 alle 14 avrà inizio la gara e, infine, sabato alle 15.30 la classifica e la premiazione negli spazi della Cormorano Marina (Molo Nino Pala). In gara le imbarcazioni provenienti da tutta l'isola e pronte ad affrontare, fin dalle prime ore del mattino, lo splendido mare del Golfo dell'Asinara, quando gli equipaggi, più le barche della giuria, illumineranno con le loro luci lo specchio acqueo che, secondo le previsioni si preannuncia calmo per tutta la giornata. Un ritorno dopo quattro anni per un evento che riscuote successo a livello nazionale, con presenze importanti e un ottimo riscontro economico per la città.

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