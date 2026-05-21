Nuovo look e spazi all’ombra al coperto, a prova di meteo nel parco giochi di Bono. Nell’area resa decorosa è stata realizzata una nuova tettoia coperta con diverse funzioni per rendere la struttura più efficiente. Uno spazio che si fa in tre a favore dei bambini, un posto adeguato per fare merenda all'ombra e al fresco nelle giornate più calde, festeggiare i compleanni all'aperto senza l'ansia di un acquazzone improvviso, organizzare picnic in famiglia o con gli amichetti. Un piccolo grande spazio in più per stare insieme, giocare e condividere momenti speciali. Il sindaco di Bono, Michele Solinas, ha invitato piccoli e grandi visitatori a stare sempre attenti a non disperdere i rifiuti ma a differenziarli e depositarli negli appositi cestini. L'area verde si presta per iniziare educative e creative rivolte ai bambini, ma anche per attività all'aperto per le famiglie, un luogo accogliente dove poter trascorrere l'intera giornata. L'amministrazione comunale prosegue nel suo programma di rigenerazione e riqualificazione di spazi e aree, non soltanto per i più piccoli, ma anche per gli anziani che potranno trovare riparo in caso di pioggia o sole.

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