Saranno le musiche di Jacob De Haan, compositore olandese tra i più apprezzati a livello internazionale, le protagoniste del concerto a bande unite del Circolo musicale parteollese e dell’associazione “G.Verdi” di Sinnai in programma sabato prossimo a Dolianova nell’aula magna del’Istituto comprensivo di viale Europa. Si tratta della replica del concerto che si è tenuto nei giorni scorsi al teatro civico di Sinnai alla presenza del maestro De Haan. A Dolianova, le bande riunite, eseguiranno alcuni dei brani più noti del compositore olandese, tra i quali il celeberrimo Queens Park Melody, sotto la direzione dei maestri Roberta Deiana e Lorenzo Pusceddu. L’appuntamento è per le 20.00. Ingresso gratuito.

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