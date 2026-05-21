Un viaggio lungo oltre dieci anni, racchiuso negli sguardi di chi ha attraversato il secolo e custodisce la memoria storica dell'Isola. Ieri sera, nei locali di via Dei Garofani, la Consulta Comunale degli Anziani di Elmas ha ospitato la presentazione del progetto “Il lungo viaggio con gli occhi dei centenari”, ideato dal fotografo Pierino Vargiu e da sua moglie Angela Mereu.

​L’incontro, moderato dal giornalista e fotografo Alessandro Congia, ha offerto un’emozionante chiave di lettura sulla longevità in Sardegna, arricchita dalle note musicali delle launeddas di Sergio Lecis.

​Tutto è iniziato nell’aprile del 2014 con un primo scatto spontaneo durante le feste paesane. Da quel momento, la passione di Vargiu, residente a Elmas da oltre quarant'anni, si è trasformata in una vera e propria missione culturale e sociale, sostenuta dal lavoro meticoloso della moglie Angela nella raccolta delle biografie. Un’attività basata su un profondo legame di fiducia con le famiglie, che ha permesso alla coppia di entrare nelle case e nelle vite di ben 606 centenari in tutta la Sardegna, incluse 18 suore centenarie. “L’età passa, ma il bagaglio di emozioni resta” è stato il filo conduttore della serata.

​Il progetto, che oggi conta una comunità digitale di oltre 100mila follower, non si limita alla documentazione visiva. Durante l’evento sono state condivise le poesie scritte dagli stessi anziani: veri e propri inni all’amore, alla resilienza e al valore fondamentale delle relazioni di comunità. Una preziosa eredità culturale che continua a camminare nel tempo, ricordando a tutte le generazioni l'importanza di valorizzare le proprie radici. Presenti in sala anche quattro centenari.

© Riproduzione riservata