Ritorna la rassegna musicaNOVA – Idee, esperienze e linguaggi del nostro tempo con due concerti al Conservatorio di Sassari profondamente diversi tra loro: un progetto intermediale e l'omaggio al compositore nuorese Franco Oppo.

Il primo appuntamento è per martedì alle 19 nella Sala Sassu: Veils + Traces nasce nell'ambito del progetto di ricerca “Strumenti aumentati, musica elettronica e video live” del dipartimento di Teoria, analisi, composizione e direzione del Conservatorio. Protagonisti saranno Sofia Manvati al violino, Pietro Dossena al sintetizzatore modulare e Rosario Grieco impegnato nell'installazione cinetica e nel video live. L'ingresso al concerto ha un costo di 5 euro ed è gratuito per gli allievi e i docenti del Conservatorio.

Lunedì 28 settembre alle 19, sempre in sala Sassu, verrà proposto A Franco, il progetto con cui l'Associazione Laborintus di Sassari e il Festival Spaziomusica di Cagliari ricordano, a dieci anni dalla scomparsa, Franco Oppo, compositore nato a Nuoro nel 1935, protagonista per decenni della vita musicale isolana e figura attorno alla quale si è sviluppata una vera e propria scuola di autori ed esecutori. A interpretarne le musiche sarà l'Ensemble Scisma, formazione costituita da allievi ed ex allievi del Conservatorio di Cagliari con la partecipazione straordinaria del flautista Enrico Di Felice e del pianista Riccardo Leone, allievi, collaboratori e amici di Oppo, che hanno condiviso una parte importante del suo percorso artistico.

Il progetto A Franco avrà inoltre una seconda tappa il 29 settembre alle 20 a Nuoro, nella Scuola civica di musica “Antonietta Chironi”. La replica nuorese sarà gratuita per tutti.

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