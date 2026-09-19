Due giorni di gare, cortei e rievocazione storica a partire da questo pomeriggio, per una delle manifestazioni più importanti del calendario nazionale. Oggi e domani Iglesias ospiterà il 40esimo Campionato italiano di tiro con la balestra da banco, appuntamento che riunirà in città le compagnie balestrieri provenienti da diverse parti d'Italia. Un'edizione dal valore particolare anche per la ricorrenza dei quarant'anni della Litab, la Lega italiana del Tiro alla balestra.

«Si incontrano praticamente tutti i migliori balestrieri d'Italia, divisi per le loro squadre e per le loro città, a difendere i colori della propria città», spiega Mauro Cicilloni, presidente della Società dei quartieri di Iglesias.

Il primo appuntamento è fissato per oggi nel Chiostro di San Francesco. La giornata sarà dedicata ai campioni e ai maestri d'arme: alle 15.00 è previsto il Torneo dei Campioni, mentre alle 16.00 si svolgerà il Torneo dei Maestri d'Arme, valido per il Trofeo Domenico Lippolis. Le gare saranno precedute dalle attività di preparazione e dai tiri di prova.

La domenica il programma entrerà nel vivo. Dopo le prove tecniche della mattina, alle 15.00 partirà da piazza Sella un piccolo corteo, che attraverserà alcune vie del centro prima di raggiungere il campo sportivo Monteponi. Qui, alle 16.00, prenderà il via il 40esimo Campionato italiano a squadre. La manifestazione proseguirà quindi con la prova individuale. Prima delle competizioni sono previsti l'inno nazionale e la benedizione del campo e dei balestrieri. L'obiettivo degli organizzatori è concludere le gare entro le 18.30, così da consentire alle compagnie di procedere con le operazioni di smontaggio e il rientro.

Sono dodici, secondo l'organizzazione, le città inizialmente previste, anche se una compagnia, quella di Norcia, non sarà presente per un problema che ne ha impedito la partecipazione. Tra le città indicate figurano Iglesias, Amelia, Assisi, Chioggia, Valdottadino, Pisa, Ventimiglia, Sarzana, Montefalco, San Paolino di Lucca e Rocca Piatta. Per Iglesias si tratta di un ritorno importante: la città aveva già ospitato il campionato nel 2013 e, come spiega Cicilloni, «l'assegnazione di questa edizione è arrivata attraverso il meccanismo di rotazione».

La manifestazione dunque non è soltanto una competizione sportiva, ma anche un momento di promozione e di condivisione per la città: «È un motivo di orgoglio per Iglesias ospitare il 40esimo Campionato italiano di tiro con la balestra – sottolinea l'assessora alla Cultura Carlotta Scema –. È un anniversario particolarmente significativo per la Litab e per tutte le compagnie balestrieri che arriveranno in città per confrontarsi in questa importante sfida. Come amministrazione lavoriamo da un anno insieme alla Compagnia Balestrieri di Iglesias alla costruzione di questo progetto e credo che uno degli aspetti più importanti sia proprio la capacità di fare squadra».

L'assessora ricorda anche quanto sia stato fondamentale il lavoro di squadra dietro a grandi manifestazioni come questa: «La sinergia tra amministrazione comunale, compagnia balestrieri e associazioni del territorio è fondamentale per la buona riuscita di una manifestazione di questo livello. Ognuno mette a disposizione competenze, energie e passione, contribuendo a valorizzare una tradizione che appartiene alla nostra storia e che, attraverso eventi come questo, può essere conosciuta e apprezzata anche da un pubblico più ampio».

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