L'importanza di avvicinare i bambini alla musica dalla più tenera età, in un calendario concepito appositamente per loro: tornano dal 20 settembre al 13 dicembre gli appuntamenti per famiglie con piccoli dai zero ai sei anni al Teatro Massimo di Cagliari, in una nona edizione de "La musica che gira in tondo" prodotta da Medinsard nell'ambito di Jazzin' Family e sotto la direzione artistica della musicista e musicoterapeuta perinatale Francesca Romana Motzo.

Teatro dei concerti è stavolta la sala M3 del teatro di via De Magistris, dove anche in questa stagione i più piccoli e i loro genitori vengono accolti per un'au tentica esperienza di musica dal vivo, in un contesto accogliente e aperto alle esigenze delle famiglie. "La Musica che gira in tondo" rinnova la proposta con un programma ricco di sfumature e contaminazioni, attraverso culture e sonorità differenti, ma con una novità: grazie al buon riscontro delle ultime edizioni, la rassegna approda ora anche a Guspini, a partire dal live del Trio Iskraria in data odierna negli storici spazi delle Case a Corte, dove si proseguirà fino all'11 dicembre con il duo Mistery Tour e il terzetto Aérokorda.

E proprio agli Iskraria – formati da Domenico Celiberti, Mico Corapi e Simone Pistis – è affidato il compito di aprire a Cagliari questa nuova edizione domenica, in un viaggio musicale tra Sardegna, Calabria e Puglia intriso di atmosfere mediterranee, repertori tradizionali e bal folk europeo, nei due consueti turni: alle 11 per la fascia dai zero ai tre anni e alle 16:30 per quella dai tre ai sei, con accoglienza in entrambi i casi una mezz'ora prima, nel foyer del Massimo. Questo è l'ordine che varrà anche l'8 novembre, nell'esplorazione sonora percussiva, incentrata sull'improvvisazione e concepita espressamente per la rassegna di "Ossobuco", con Andrea Ruggeri e Antonio Pinna, e il 13 dicembre con i fiati del Lirico protagonisti nell'Harmonia Trio, con Francesca Viero (oboe), Pasquale Iriu (clarinetto) e Sonia Vargiu (fagotto) in scena con la classica de "Il gioco delle variazioni", da Mozart e Beethoven fino al nuevo tango. Mentre l'appuntamento dell'11 ottobre vedrà invece un unico turno mattutino per l'intera fascia zero-sei, con l'incontro di country folk, bluegrass e sardo campidanese dei Randagiu Sardu in "Bluegrass de Sardinnia", prodotto da Palazzo d'Inverno.

Info

20.09.26 – Iskraria trio – TRADIZIONALE

11.10.26 – Randagiu Sardu – JAZZ – unico turno del mattino per le famiglie 0-6

08.11.26 – Ossobuco – CONTEMPORANEO

13.12.26 – Harmonia Trio - CLASSICO

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