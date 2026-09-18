Prende il via a Turri la rassegna culturale Astrolicamus, promossa dall’associazione “Un mondo fiorito”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Quest’anno l’iniziativa rinnova la propria formula, concentrandosi in un ciclo di tre appuntamenti all’aperto volti a esplorare temi letterari e sociali.

Il percorso parte stasera, venerdì 18 settembre, alle ore 21 in Piazza Martiri, con S’universu a bolu, incontro in cui il fisico Matteo Tuveri terrà una conferenza di divulgazione scientifica interamente in lingua sarda, intrecciando la fisica contemporanea con la narrazione popolare. Il secondo appuntamento, venerdì 25 settembre sempre alle 21 in Piazza Martiri, vedrà protagonista l’attrice Antonella Puddu con Le fiabe irlandesi di W.B. Yeats, un viaggio bilingue tra sardo e italiano per tracciare un ponte tra il folklore dell’Isola di Smeraldo e i miti della Sardegna. Infine, venerdì 2 ottobre alle ore 19 nel cortile della biblioteca, la rassegna si chiuderà con Leggere e condividere, un incontro dedicato all’attività del gruppo di lettura locale. Dietro la struttura della rassegna c’è un’urgenza sociale ben precisa: superare l’isolamento dei piccoli comuni e rafforzare i legami nella Marmilla. L’obiettivo dell’associazione Un mondo fiorito è infatti quello di far ritrovare ai cittadini il piacere di stare insieme attraverso progetti condivisi, un impegno che il gruppo di volontarie porta avanti anche sul fronte dell’arredo urbano creativo, dai laboratori di manufatti all’uncinetto per rivestire alberi e pali della luce, fino alle sfide per la tutela dell’ambiente. In contesti segnati dal calo demografico, la vera forza diventa quindi la cooperazione: è proprio questo lo spirito di Astrolicamus, nato per trasformare le piazze in luoghi d’incontro in cui raccontare storie e dimostrare che la cultura condivisa è il primo motore per far fiorire le piccole comunità.

© Riproduzione riservata