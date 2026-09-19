Una nuova stagione di concerti nel cuore del capoluogo, spaziando tra sonorità underground, sperimentali e alternative: sicuramente i migliori aggettivi per descrivere la musica dei due artisti in scena domenica 20 al Bodie Art di Cagliari, nel secondo appuntamento musicale dopo il rientro dall'estate. Si alternano così in live, dalle 19:30 nel locale di via san Giovanni 254 a Villanova, il progetto Orecchie Invidiano Occhi: Palpebre e l'esibizione solista di Raffa, storico chitarrista dei pionieri dello ska-core tricolore Paolino Paperino Band, in trasferta da Modena.

L'enigmatica e ormai localmente nota one-man band di Orecchie Invidiano Occhi: Palpebre (alias Giancarlo Palermo) fa ritorno a quasi un anno dall'ultimo concerto dal vivo, avvenuto proprio tra le mura del Bodie Art, riproponendo lo spettacolo dal fatalista titolo "Potrebbe essere l’ultima volta che ci vediamo": un avvertimento, o forse una "minaccia affettuosa", che invita il pubblico a non dare nulla per scontato, né liricamente né sonoramente. Nell'idea di trasformare il nonsense in poesia musicata, il progetto performativo creato nel 2010 a Bologna ha negli anni forgiato il suo particolarissimo stile, facendo incontrare "haiku situazionisti" con strumenti giocattolo, elettronica vintage e minimale, surreale cantautorato dalle voci deformate e tanta ironia, in un approccio definito "punk cabaret".

Ad aprire la serata è lo speciale ospite modenese Raffa (all'anagrafe Raffaello Nadini), che dopo aver archiviato l'esperienza con la Paolino Paperino Band ha continuato la sua strada partecipando a numerosi altri progetti musicali, oltre che a curare il proprio percorso solista. E proprio di quest'ultimo fa parte il nuovo lavoro "Acoustic Punk Speziato", dove i suoni, l'attitudine e soprattutto il chitarrismo tipici del punk vengono rovesciati in un'inedita dimensione acustica, in presentazione proprio al Bodie Art nella data di domani.

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