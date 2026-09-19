A Sorso da martedì 22 settembre torna “Residenza d'artista”, quattro giornate tra arte e natura. Dopo il successo della prima edizione, verrà riproposta la rassegna ideata e curata da Nicola Nadali, con il patrocinio del Comune di Sorso. Al progetto prenderanno parte dieci artisti provenienti da diverse parti d' Italia, che realizzeranno le proprie opere utilizzando differenti tecniche artistiche e materiali recuperati in natura. Il centro delle attività saranno infatti la natura e l'arte del riciclo e del recupero, fonti di inesauribile ispirazione, bellezza e creatività e di materia viva da trasformare in espressione artistica. Saranno coinvolti anche i bambini della scuola primaria, che attraverso la manipolazione dei materiali naturali potranno sperimentare il valore della creatività. Gli artisti lavoreranno immersi nel paesaggio naturale dell'agro di Sorso, dove anche i più piccoli potranno dare spazio alla loro fantasia, utilizzando materiali differenti e lasciandosi ispirare dagli artisti in residenza. Insieme a loro ci saranno anche Andrea Carrasco dall'Argentina, Angela Dessì da Sassari e Roberta Matzau da Sorso, che guideranno i bambini nella scelta dei materiali e della tecnica da utilizzare per creare la loro opera. Martedì 22 settembre è prevista l’inaugurazione della residenza al Palazzo Baronale, dove verranno presentati gli artisti partecipanti e le classi coinvolte nel progetto; mercoledì 23 e giovedì 24 settembre - alle 9 iniziano i lavori presso il Residence Natura, dove gli alunni saranno accompagnati dagli artisti nella scelta dei materiali naturali e nella realizzazione delle loro opere; venerdì 25 settembre alle 11 al Palazzo Baronale, esposizione delle opere realizzate dagli artisti e dei bambini; sabato 26 settembre alle 16 al Residence Natura, incontro conviviale con i bambini e alle 21 la festa conclusiva.

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