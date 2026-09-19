Sono stati riaperti a Selarius i termini per le iscrizioni al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Il servizio verrà attivato nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie Statali funzionanti a tempo pieno e nelle Scuole Secondarie di 1° Grado funzionanti a tempo prolungato e riguarda, in particolare, le Scuole dell’Infanzia “Su Planu di via Metastasio ”Via Bixio”, “via Lussu”, via Delle Orchidee” “Via Canova, “Via Bellini”, le Scuole Primarie “Via Ariosto” “Santa Lucia in via Parigi”, ”Via Rossini” e “via L. Da Vinci” (limitatamente alle classi funzionanti a tempo pieno) e la Scuola Secondaria di 1° Grado di via Delle Begonie (limitatamente alle classi funzionanti a tempo prolungato, con due rientri pomeridiani settimanali) L’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente effettuata con procedura online ed esclusivamente tramite il portale della comunicazione alle famiglie (Portale Genitori) attivato nel sito istituzionale del Comune di Selargius.

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