Entrano nel vivo a Montresta i festeggiamenti in onore di Sant' Antonio da Padova, appuntamento promosso dal Comitato con il patrocinio del Comune e della Pro Loco. ​Sabato 20 settembre, il momento clou della devozione è fissato per le 10.30 con la Santa Messa solenne presieduta da don Giuseppe Loche. A seguire si snoderà la processione per le vie del paese, con la statua del Santo accompagnata dall'abito tradizionale locale, dalla Confraternita di Santa Croce e dai Trombettieri Città di Oristano. Al termine, il Comitato offrirà un rinfresco nel salone parrocchiale.Spazio poi agli pettacoli legati alla tradizione e alla musica d'autore. Alle 22 la piazza si accenderà con "Bailando", lo Special Live del cantautore Enrico Nigiotti. Domenica 21 settembre, la chiusura dei festeggiamenti sarà invece affidata alle sonorità etno-pop dei Frores, in concerto dalle 21:30 per salutare una due giorni di fede, comunità e intrattenimento.

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