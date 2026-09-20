Lei gli aveva nascosto di avere l'amante, così aveva ottenuto una separazione vantaggiosa, e veloce. Casa, alimenti, e nessuna pretesa da lui.

Ma una separazione consensuale può essere annullata quando il consenso di uno dei coniugi è stato ottenuto attraverso una falsa rappresentazione della realtà, la menzogna, determinante per la decisione. È quanto ha stabilito il giudice del Tribunale di Nuoro, Francesca Lecis, con una sentenza depositata il 9 settembre, al termine di una vicenda durata oltre sei anni.

La storia riguarda una coppia nuorese, che aveva raggiunto un accordo di separazione consensuale nell'estate 2020. L'uomo, un imprenditore, scoperto il tradimento attraverso l'avvocato Angelo Magliocchetti, ha successivamente chiesto al Tribunale di annullare gli accordi sostenendo di aver prestato il proprio consenso sulla base di rassicurazioni false.

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