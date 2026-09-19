Una serata per ricordare Enrico Fiori attraverso ciò che più ha amato e contribuito a custodire: il folklore, la musica, i costumi e le tradizioni di Oristano e della Sardegna. È il filo conduttore del III Memorial Enrico Fiori, in programma domenica 27 settembre alle 21.30 in piazza Eleonora, organizzato dall’associazione folkloristica Is Froris Enrico Fiori con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento torna per il terzo anno consecutivo e vuole essere molto più di un semplice omaggio. Fiori, figura di primo piano del folklore oristanese e regionale, ha dedicato oltre cinquant’anni allo studio e alla valorizzazione della cultura popolare. Tra il suo lavoro anche gli studi che, negli anni Sessanta, contribuirono alla ricostruzione del costume tradizionale di Oristano e alla valorizzazione della Sartiglia. Per il suo impegno ha ricevuto dalla Federazione italiana tradizioni popolari il titolo nazionale di “Padre del Folklore”.

Sul palco si alterneranno Maria Luisa Congiu, ospite speciale, i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia di Oristano, i Tenores di Neoneli, il gruppo folk Santu Nasciu Pro Loco Oliena, il Coro di Loiri, il Coro Barbagia Fondatori di Nuoro e il mini gruppo folk Is Froris. A presentare la serata sarà Emanuele Garau, in un intreccio di canti, balli e sonorità della tradizione isolana.

Il Comune di Oristano contribuirà alla realizzazione dell’iniziativa con un contributo di 4.500 euro, a fronte di un preventivo complessivo di 9.500 euro. Il sostegno è stato deliberato dalla Giunta comunale su proposta del sindaco Massimiliano Sanna, di concerto con l’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi e l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia.

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