Lezioni, laboratori e attività pratiche con iniziative dedicate alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio, nella offerta formativa della Università delle Tre età di Porto Torres. Un ricco programma presentato giovedì 17 settembre, nella Casa delle Associazioni, i locali che hanno ospitato un’assemblea generale per illustrare il programma del nuovo anno accademico 2026-2027.Nella sala gremita in tanti hanno partecipato alla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva. Sono stati presentati i nuovi percorsi che a partire dal prossimo mese di ottobre saranno oggetto delle lezioni per decine di cittadini e cittadine non più giovanissimi che vorranno partecipare alle iniziative formative, opportunità di socializzazione, di crescita civile e culturale e di una istruzione permanente. L’offerta formativa, anche alla luce dell’esperienza dello scorso anno, si è notevolmente arricchita. Sono previsti diversi nuovi corsi che spaziano dalle lingue straniere all’arte: percorsi di Spagnolo, Acquerello, Ricamo contemporaneo, Xilografia, Fotografia, Laboratori Teatrali, Archeologia, Diritto come strumento per una cittadinanza consapevole, insieme alle materie già oggetto di insegnamento nello scorso anno, quali Storia e natura dell’Asinara, Arte, Yoga, Informatica, Coltivazione, Inglese, Scrittura come strumento per raccontarsi. Ciascun docente ha descritto in dettaglio il proprio programma con l’entusiasmo di chi si appresta a svolgere un ruolo nuovo, consapevoli che di offrire un contributo all’arricchimento culturale della comunità. L’assemblea ha segnato l’apertura delle iscrizioni con meggiori informazioni che verranno fornite nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30 presso la Sede dell’Ute, al secondo piano della Casa delle Associazioni.

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