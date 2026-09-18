Un'altra estate che se ne va, in un equinozio autunnale celebrato in riva al mare, sulle note di doom, sludge e stoner: è questo il programma in serbo per "Endoom of Summer", serata promossa questo sabato da Monolithix Agency al Corto Maltese di Cagliari, con il locale del Poetto che fa da palcoscenico alle band isolane Dohlmen, The Blacktones e Midnightmares. La musica ha inizio alle 22, in un triplo appuntamento a ingresso gratuito.

Nell'ultimo appuntamento musicale di questa calda stagione, non poteva esserci miglior introduzione al plumbeo autunno che nelle lugubri, lente e cavernose sonorità del doom e dei suoi affini e derivati, genere richiamato anche nel gioco di parole con "end of summer", ossia la fine dell'estate.

E proprio di questo versante del metal vengono così richiamati alcuni dei più fedeli adepti nel panorama sardo: a partire dai Dohlmen, formati nel 2019 tra Porto San Paolo e Olbia, il cui approccio al doom si colora di richiami al folklore sardo e incursioni tra sludge e stoner già dall'esordio omonimo del 2021, a cui seguirà entro la fine dell'anno il secondo disco, anticipato dal singolo "Boe Erchitu" l'anno scorso. Nascono un anno prima invece i cagliaritani Midnightmares, che dopo aver esordito sull'onda del thrash metal hanno cominciato ad evolversi verso sonorità più tecniche ed estreme, mentre i concittadini The Blacktones sono in attività già dal 2011, con un extended-play e tre album all'attivo, in uno stile che mescola insieme sludge, grunge, metal contemporaneo e pure poliritmie.

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