“Dal S.Elia al Gigi Riva. Le ragioni di una scelta di campo”. È questo il tema del convegno pubblico che si terrà il 4 giugno, alle 18, nella sede dell’ex manifattura tabacchi di Viale Regina Margherita a Cagliari, organizzato dal "Centro Studi Aldo Moro Sardegna".

L’incontro si inserisce nel dibattito sempre più acceso attorno al futuro impianto sportivo del Cagliari Calcio, destinato a prendere il nome del leggendario attaccante rossoblù e della Nazionale italiana scomparso nel gennaio 2024. Il nuovo stadio — la cui realizzazione è da anni oggetto di confronto politico e urbanistico – rappresenta uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti per la città e per l’intera isola.

A coordinare i lavori sarà Giuseppe Cuccu del Centro Studi Aldo Moro. L’introduzione sarà affidata a Ombretta Ladu, consigliera del Comune di Cagliari. Tra i relatori figurano Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, Stefano Melis, Direttore generale del Cagliari Calcio, Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale della Sardegna e Giuseppe Meloni, vice presidente della Regione Sardegna.

«La scelta del titolo — “Le ragioni di una scelta di campo” -si legge nel documento del Centro studi Aldo Moro Sardegna", non è casuale: il convegno vuole affrontare non solo le questioni tecniche e urbanistiche legate alla costruzione del nuovo impianto, ma anche il significato simbolico e identitario di intitolarlo a Gigi Riva, il calciatore che più di ogni altro ha incarnato il legame tra una squadra, una città e un’intera regione». L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.

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