Firenze, IL Tornabuoni porta in terrazza la pizza di Manuel Maiorano

Firenze, 14 mag. (askanews) - Una nuova esperienza di gastronomia e scoperta a Firenze per IL Tornabuoni, hotel della collezione VRetreats, brand di hotellerie di VOIhotels, che ha presentato la "Butterfly Contemporary Pizza", progetto firmato da Manuel Maiorano, uno dei più autorevoli Pizza chef del nostro Paese, che dal 15 maggio al 31 ottobre sarà protagonista sulla Butterfly Terrace, il rooftop dell'hotel con vista sui tetti di Firenze. "Sono qui ormai da tre anni - ha spiegato ad askanews Marco Del Lama, General manager dell'hotel - e ogni anno quando si arriva al periodo primaverile ed estivo la terrazza prende forma. Fino allo scorso anno l'abbiamo utilizzata soltanto per i cocktail; da quest'anno, invece, cercavo qualcosa di davvero speciale per arricchire ulteriormente l'offerta. L'incontro con Manuel è stato proprio quell'occasione particolare che stavo aspettando: non una proposta semplice, ma una pizza unica che rende l'esperienza davvero distintiva. L'idea è quella di offrire un concept innovativo di pizza che combina cucina d'eccellenza in chiave contemporanea e momenti di convivialità, partendo dall'esperienza del maestro pizzaiolo e del suo ristorante a Pistoia. "Ho scelto IL Tornabuoni - ha aggiunto Maiorano - dopo un incontro con il direttore, che ho trovato una persona interessante. Mi ha proposto questo progetto e, dopo aver assaggiato le mie specialità - che vanno oltre la pizza - ha avuto l'idea di portare una pizza contemporanea su questa terrazza. Ho creato un menu in linea con quello della mia pizzeria a Pistoia, mentre loro hanno messo il proprio talento negli abbinamenti, sia dei vini sia dei cocktail. Ne nasce un incontro di consistenze e sapori che variano anche in base alle aspettative legate alla pizza: qui andiamo oltre la pizza, parliamo di panificati che ho studiato appositamente per essere abbinati a piatti di cucina". Per IL Tornabuoni è un altro tassello che va nella direzione di ampliare e rendere ancora più intensa l'offerta ai propri ospiti, ma anche alla città. "Ho pensato - ha aggiunto il General Manager - che poter regalare un'esperienza di questo tipo ai nostri clienti, e anche a quelli esterni, perché no di Firenze, potesse rappresentare una grande vittoria per tutti. Perché quando si regala bellezza, fondamentalmente hai vinto". La "Butterfly Contemporary Pizza" non è l'unica novità dei prossimi mesi per l'hotel fiorentino, che prosegue il dialogo con l'arte, la cultura e l'artigianato locale e Del Lama ci ha anche anticipato un ulteriore progetto: "Per l'autunno stiamo mettendo in piedi l'idea del brunch, ma questa è una cosa che sveleremo più avanti". Intanto spazio alla pizza e ai panificati di Maiorano, capace anche di reinterpretare i dolci, come la famosissima "Pesca di Prato" che lo chef ha proposto sempre partendo dalla sua base di panificazione originale.