Regioni, commissioni insediate. Comandini: «Con la revisione dello Statuto potrebbero aumentare»

Sono durate meno di un'ora le procedure elettorali che hanno portato all'insediamento delle Commissioni permanenti del Consiglio Regionale. Il presidente Piero Comandini non ha nascosto la sua soddisfazione nel registrare finalmente la piena operatività della massima assemblea sarda.

Comandini, inoltre, non ha escluso un aumento del numero dei parlamentini come peraltro richiesto da alcune forze del Campo Largo. Si parla soprattutto di ridistribuire le deleghe. Percorso che Comandini ha ipotizzato nell'ambito di una piu' ampia revisione dello Statuto.

L'intervista a Piero Comandini, presidente del Consiglio Regionale.