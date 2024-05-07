Regione, le commissioni riscrivono la storia: due donne alla presidenza

Insediamento delle Commissioni del Consiglio Regionale che ha riscritto la storia dell'Autonomia. Con 6 parlamentini, mai due donne erano state elette alla presidenza. Entrambe espresse dal PD, si tratta di Camilla Soru alla Cultura e di Carla Fundoni alla Sanità. Curiosamente sono donne anche le vice delle due commissioni. Francesca Masala di Fratelli d'Italia e Alice Aroni dell'UDC.

«Mi dispiace sempre - ha commentato Camilla Soru - quando la presenza femminile desta stupore». Carla Fundoni si è concentrata sulle priorità. «Ripartiremo dall'ascolto - ha detto la Fundoni - quello che è mancato negli ultimi cinque anni»

Gli intervistati sono: Camilla Soru, presidente Commissione Cultura del Consiglio Regionale; Carla Fundoni, presidente Commissione Sanità del Consiglio Regionale.