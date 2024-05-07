Commissioni insediate: "Subito la legge contro le speculazioni energetiche"

Subito al lavoro sul Disegno di Legge contro le speculazioni energetiche. Appena insediate le Commissioni in Consiglio Regionale, alle Attività Produttive sono pronti a ricevere e ad esaminate il testo della Giunta Todde.

Il neo presidente Antonio Solinas auspica tempi brevi per l'approdo in aula e per il varo del provvedimento. «È una delle nostre priorità, come abbiamo piu' volte detto in campagna elettorale» - ha ricordato Solinas.

Anche il vice presidente Emanuele Cera ha annunciato il massimo impegno sulla Legge: «Contiamo anche - ha evidenziato - di poter offrire dei correttivi».

