Iniziata l'invasione israeliana di Rafah, carri armati prendono il controllo del valico

(Agenzia Vista) Rafah, 7 maggio 2024 È ufficialmente iniziata l’invasione di Israele a Rafah: diversi mezzi militari, tra cui carri armati, hanno oltrepassato e preso il controllo del valico a est della periferia della città. A renderlo noto sono le Idf, le forze armate israeliane che hanno dato vita alla già annunciata “operazione antiterrorismo” contro Hamas. / Idf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev