Sassuolo-Cagliari, l'analisi di Enrico Pilia

La partita dell’anno. Sassuolo – Cagliari – penultima della stagione – vale molto più dei tre punti. I rossoblù possono salvarsi dalla retrocessione già da oggi con un successo, il Sassuolo ha la stessa “esigenza”. Ranieri sceglie una formazione con un rifinitore e due attaccanti di ruolo. Zappa farà compagnia a Mina (speriamo in buone condizioni) e Dossena, Nandez da una parte e Augello dall’altra saranno le cerniere sulle fasce, in mezzo due mediani “cacciatori” come Deiola e Sulemana, con Gaetano dietro le punte Shomurodov e Lapadula. In panchina Luvumbo e Viola, ma anche Pavoletti, uomini che in corso di gara potrebbero spaccare la partita.

Ballardini parte con Defrel (infortunato) in panchina e con tre difensori (come previsto), un 3-5-2 che gli garantisce più certezze.

Meravigliosa la curva sud del Mapei, interamente rossoblù.