Europee, FdI gioca la carta Deidda: "Continuità, cambiare le regole Ue"

Fratelli d'italia scommette sul Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, per le prossime elezioni europee. Il partito di Giorgia Meloni ha voluto uno dei leader sardi nella lista per Bruxelles relativa al collegio Sardegna-Sicilia. E anche per rimarcare l'importanza della candidatura, Deidda, unico sardo, è stato inserito al secondo posto in lista, proprio sotto la Presidente del Consiglio.

C'è, infatti, da superare l'atavico gap di elettori tra la Sardegna e la Sicilia. «Giorgia Meloni in persona - evidenzia Salvatore Deidda - mi ha chiesto di portare le mie competenze sulla Continuità Territoriale a Bruxelles, alla luce della Presidenza della Commissione Trasporti. La Continuità- conclude- dev'essere radicalmente cambiata». Già, ma come superare lo svantaggio rispetto ai candidati siciliani? «Non solo, sono al secondo posto nella lista del collegio delle isole- rimarca Deidda- ma godo di un certo consenso anche in Sicilia».