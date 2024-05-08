Energia, i comitati contro la speculazione "strigliano" la giunta: «Legge debole»

''Legge della Giunta debole''. Tornano a farsi sentire i Comitati contro la speculazione energetica. Anche il sostegno dell'Anci Sardegna, sono stati fra i primi a sollecitare una moratoria per frenare l'assalto al territorio isolano. Ora il Coordinamento ritiene insufficiente il provvedimento varato dall'esecutivo e chiede misure correttive per arrivare a un blocco totale.

Non convince la parte relativa alle autorizzazioni che di fatto resta possibile richiedere: «Avremmo preferito un decreto come è stato fatto per il ''Salvacoste''» - hanno spiegato i portavoce dei Comitati Antonio Muscas e Marco Pau.

Si confida ora nel lavoro delle Commissioni permanenti dove sarà incardinato il testo della Giunta. Attraverso le audizioni, il Coordinamento, auspica gli interventi piu' incisivi e restrittivi.