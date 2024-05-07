Due donne alla guida delle sei commissioni consiliari. Comandini: "Risultato storico, ora nuovo regolamento"

Due donne alla guida delle sei commissioni consiliari e nella Seconda e nella Sesta presidente e vicepresidente donna. Un risultato storico per le commissioni del Consiglio regionale che oggi hanno eletto alla guida della Commissione Lavoro e Cultura Camilla Soru (Presidente) e Maria Francesca Masala (Vicepresidente) e nella commissione Sanità Carla Fundoni (Presidente) e Alice Aroni (Vicepresidente).

Risultato simile, sempre due donne presidenti ma le commissioni erano otto e non sei come quelle attuali, solo nella XII legislatura, quando le donne presidenti di Commissione erano state Mariella Pilo all'Industria e Noemi Sanna alla Sanità.

Salgono così a undici le donne che, nella storia dell’Autonomia, sono state elette presidenti di una commissione consiliare.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: "Il voto di oggi nelle commissioni testimonia la grande attenzione che questo Consiglio ha verso le consigliere elette in questa Assemblea. È un risultato storico”.

Sulla spartizione tra Pd e M5s il presidente del Consiglio precisa che la scelta è avvenuta dopo "una collaborazione, una discussione, una scelta condivisa, che sta anche nei numeri che hanno visto premiate le proposte che hanno fatto questi due partiti". Il presidente annuncia poi una "revisione del regolamento interno del Consiglio, vecchio di 14 anni, per rendere più funzionale l'Aula e per garantire anche maggiore responsabilità ai consiglieri regionali. In questa revisione potrebbe essere previsto un cambio nelle deleghe dei parlamentini", spiega rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi di riportare a otto il numero dei parlamentini, ridotti dopo il taglio dei consiglieri regionali.

(Unioneonline/v.l.)