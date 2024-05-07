Consiglio regionale, insediate le sei commissioni

Ufficialmente operativo il Consiglio regionale, dopo due mesi e mezzo dalle consultazioni del 25 febbraio scorso che hanno eletto Alessandra Todde presidente della Regione.

Questa mattina si sono insediate le commissioni che ora potranno ricevere e cominciare a esaminare proposte e disegni di legge per poi inviarli all'approvazione dell'Aula.

Pd e M5s si spartiscono il bottino delle presidenze dei sei parlamentini, quattro ai dem e due ai pentastellati.

(Unioneonline)