Si rafforza anche nel centro Sardegna l’offerta dedicata al turismo congressuale e agli eventi aziendali. Ros’e Mari Farm & Greenhouse annuncia il consolidamento della propria proposta nel segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), puntando su un modello che integra spazi professionali, natura e ospitalità.

La struttura si propone come sede per incontri professionali, simposi e attività formative, in un contesto che unisce dotazioni tecnologiche e ambienti immersi nel verde. Un posizionamento che intercetta una tendenza sempre più rilevante nel mercato degli eventi business, orientata verso soluzioni capaci di migliorare la qualità dell’esperienza dei partecipanti e favorire dinamiche di lavoro più efficaci.

Negli ultimi anni, infatti, il comparto MICE ha mostrato una progressiva evoluzione: accanto agli aspetti organizzativi e logistici, assumono un ruolo centrale fattori come il benessere, la qualità degli spazi e la possibilità di alternare momenti di concentrazione a pause rigenerative. In questo scenario, le location che integrano ambienti naturali e servizi strutturati rappresentano una risposta concreta alle nuove esigenze di aziende, enti e organizzatori.

L’offerta si articola in due principali aree meeting. La sala ristorante, con una superficie di circa 260 metri quadri, può ospitare fino a 200 partecipanti in configurazione a platea e oltre 100 in modalità banchi scuola. Gli spazi sono progettati per garantire flessibilità e comfort anche in presenza di eventi di medio-grandi dimensioni, mantenendo al contempo una buona qualità acustica e visiva. La sala è dotata di sistema di proiezione a parete, impianto audio professionale e connessione Wi-Fi ad alta velocità, elementi essenziali per la gestione di presentazioni, interventi e attività formative.

A questa si affianca la sala meeting dell’albergo, pensata per incontri più contenuti, riunioni direzionali e seminari specialistici. L’ambiente garantisce diverse configurazioni – dalla platea al ferro di cavallo – adattandosi a esigenze operative differenti, dai workshop ai tavoli di lavoro. Anche in questo caso, la dotazione tecnologica include schermo da 90 pollici, sistema audio dedicato e connettività wireless, assicurando continuità operativa e qualità nelle sessioni di lavoro.

Uno degli elementi distintivi della proposta è la possibilità di estendere le attività anche agli spazi esterni. La Galleria dei Glicini e i giardini della struttura diventano infatti ambienti funzionali per momenti di networking, aree espositive e attività collaterali. Non si tratta solo di un valore estetico, ma di una componente operativa che consente di ripensare la gestione degli eventi in modo più dinamico, favorendo l’interazione tra i partecipanti in contesti meno formali.

Questa integrazione tra indoor e outdoor permette inoltre di modulare il ritmo delle giornate, alternando sessioni di lavoro a momenti di pausa in ambienti aperti, con ricadute positive sulla partecipazione e sulla qualità complessiva dell’esperienza. Un aspetto sempre più considerato anche dalle aziende nella progettazione di eventi interni, attività di team building e percorsi formativi.

L’organizzazione degli eventi è completata da servizi di ristorazione basati su prodotti locali e da un’offerta di ospitalità in loco, che consente di strutturare incontri su più giornate senza necessità di spostamenti. La presenza dell’albergo rappresenta un elemento strategico soprattutto per eventi che coinvolgono partecipanti provenienti da altre aree della Sardegna o da fuori regione.

Con questa proposta, Ros’e Mari si inserisce nel panorama regionale degli spazi dedicati ai business events, contribuendo ad ampliare l’offerta del territorio anche al di fuori dei principali poli turistici costieri. Un posizionamento che valorizza il centro Sardegna e ne rafforza l’attrattività come destinazione per eventi professionali, in linea con una visione più distribuita e sostenibile dei flussi legati al turismo e al lavoro.

Informazione promozionale a cura di Ros’e Mari

© Riproduzione riservata