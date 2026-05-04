La qualità di un vino nasce in vigneto. È da qui che parte il percorso che porta un’etichetta a distinguersi sul mercato e nei contesti internazionali. Un principio che trova conferma nel riconoscimento ottenuto da Siddùra durante Vinitaly 2026, dove la cantina gallurese ha ricevuto il Gold dell’Indice Bigot, uno strumento che misura in modo oggettivo il potenziale qualitativo del vigneto. L’Indice Bigot, ideato dall’agronomo Giovanni Bigot, valuta il vigneto come sistema complesso, considerando parametri agronomici fondamentali e la capacità della vite di adattarsi all’ambiente, alle stagioni e alle condizioni produttive. Il risultato, come emerge dall’attestato, certifica la capacità di conoscere, interpretare e gestire il vigneto, mettendo al centro il legame tra uva e vino.

Nel caso di Siddùra, il riconoscimento riguarda specifici appezzamenti di Vermentino, confermando come la qualità dell’uva sia il presupposto essenziale per la costruzione del valore enologico. Il vigneto, considerato come organismo vivente, esprime il proprio potenziale solo in condizioni ottimali, frutto di un equilibrio tra fattori naturali e intervento umano. È proprio su questo equilibrio che si fonda il lavoro agronomico dell’azienda sarda. Il riconoscimento sottolinea un approccio basato su osservazione, raccolta dati e gestione mirata, elementi che consentono di prendere decisioni puntuali lungo tutto il ciclo vegetativo.

Non esiste una gestione standardizzata: ogni vigneto viene seguito in modo specifico, adattando le scelte alle caratteristiche del suolo, dell’esposizione e dell’andamento stagionale. “La qualità si costruisce prima di tutto in vigna – sottolinea Luca Vitaletti, agronomo di Siddùra –. È il risultato di un lavoro quotidiano fatto di osservazione, scelte mirate e gestione differenziata. Ogni vigneto richiede attenzione specifica e solo così si ottengono uve capaci di esprimere valore”. Il riconoscimento evidenzia anche un altro aspetto centrale: la capacità di raccontare il vino a partire dal vigneto. Chi sceglie un vino cerca origine, identità, territorio e riconoscibilità. E questi elementi non si costruiscono solo in cantina, ma nascono da una conoscenza profonda dei campi e da un lavoro costante sulle piante.

Nel documento che accompagna l’attestato col quale Siddùra viene premiata con la medaglia d’oro dell’indice Bigot si sottolinea come il valore del vino sia il risultato di scelte precise: monitoraggio continuo, attenzione ai dettagli, capacità di intervenire nel momento giusto. È un processo che richiede competenze, ma anche una visione, quella di una viticoltura basata sui dati e sull’interpretazione del territorio. In questo senso, l’Indice Bigot non è solo una certificazione, ma uno strumento di lettura della qualità. Misura il potenziale del vigneto e, allo stesso tempo, la capacità dell’uomo di valorizzarlo. In un contesto segnato dal cambiamento climatico e da un mercato sempre più competitivo, questa capacità rappresenta un elemento distintivo per le aziende.

Il riconoscimento ottenuto da Siddùra si inserisce così in un percorso più ampio, che al recente Vinitaly ha visto la cantina presente anche in contesti di degustazione internazionale, come la masterclass organizzata da Wine Spectator e dedicata a un ristretto gruppo di cantine della Sardegna, selezionate dalla senior editor Alison Napjus. Sempre a Verona, Siddùra è stata una delle cantine indicate come eccellenti dal Decanter nell’ambito di una masterclass che ha visto protagonista il Maìa, Vermentino di Gallura Docg Superiore, medaglia di platino con 97 punti conquistati nell’ultima edizione del Decanter World Wine Award. Ma il punto di partenza resta lo stesso: la qualità dell’uva. Perché è in vigneto che si definiscono identità, equilibrio e potenziale del vino. Per Siddùra è proprio nei campi che nasce la possibilità di distinguersi, non solo per stile, ma per qualità, coerenza e profondità. Le stesse caratteristiche che poi si riflettono nel calice.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

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