Ufficialmente una coppia di abili estrattori di sughero, secondo gli inquirenti due pericolosissimi banditi capaci di tutto: rapine, assalti al bancomat, sequestri, pronti anche a commettere omicidi. Salvatore Saba, 41 anni, e Andrea Secchi, 34, entrambi di Bitti, sono il cuore e la mente del gruppo finito in manette all’alba di ieri nell’operazione compiuta dai carabinieri tra Bitti, Buddusò e Calangianus.

I due sono finiti in carcere come autori dell’assalto al bancomat di Bitti del 2 settembre scorso.

In cella anche Diego Orunesu, 60 anni, difeso da Sebastiano Tola. La posizione di Orunesu è più defilata: è accusato di possesso di fucile e favoreggiamento per aver fornito il mezzo utilizzato per la fuga dopo il colpo.

Durante sopralluoghi e perquisizioni nell’ambito dell’operazione è scattato l'arresto anche nei confronti di Marco Ricciu: aveva armi in casa.

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