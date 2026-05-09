La sua origine si perde nella storia - alcuni studi la attribuiscono agli antichi romani -, da Napoli si diffonde in tutta Italia e nel resto del mondo. Un unico nome: pizza. Cambia la pronuncia, cambia l'alfabeto, anche in giapponese o uzbeko il suono è riconoscibile, tutti capiscono la parola pizza senza bisogno di traduzione. È il piatto più famoso del pianeta. Malgrado le varie interpretazioni e adattamenti fatti oltreoceano, resiste alle mode, alle distanze e all'esterofilia: la pizza rimane orgogliosamente "meidinitali".

Questo è il segno di una forza culturale straordinaria. Nata come cibo di strada, anche quando inserita nella carte di un fine dining al rooftop di un grattacielo, la pizza porta a tavola la stessa convivialità e semplicità che l'hanno resa popolare. Racchiude in sé l’immagine dell’Italia e dell’italianità nel mondo.

Croccante, morbida, sottile, alta, con il cornicione, piatta. Ogni pizzeria ha le sue ricette e i suoi condimenti. Anche il gruppo Antica Cagliari, storico marchio della ristorazione cagliaritana e punto di riferimento per la cucina tradizionale sarda, l’ha inserita nel menu del suo locale al Poetto di Cagliari.

L’apertura ha segnato una novità nella ristorazione cagliaritana: il servizio della pizza a pranzo. Un’abitudine diffusa nel resto del mondo, ma ancora rara in Italia — con grande delusione dei turisti stranieri —. “Un fatto inspiegabile e un’occasione mancata” secondo il titolare del gruppo Antica Cagliari, Alberto Melis. Una mancanza che aveva notato durante le sue esperienze all’estero e che ha subito voluto inserire nella pizzeria Lungomare.

Il tempo ha dimostrato che l'intuizione era corretta: il numero delle persone che scelgono la pizza per la loro pausa pranzo, o per gli incontri di lavoro informali, è in aumento. Il civico n. 238 di viale Poetto è diventato una meta anche per gli irriducibili della tintarella che approfittano della possibilità di prendere la pizza da asporto, consegnata già tagliata in spicchi, pronta per essere consumata davanti al mare.

La pizza a mezzogiorno è una piccola rivoluzione per gli abitanti del quartiere e per gli amanti del Poetto che finalmente possono vivere appieno questa zona di Cagliari: una proposta gastronomica di livello in un’oasi di vacanza a pochi minuti dal centro e — dettaglio non trascurabile — senza dover impazzire per il parcheggio.

Il progetto di ampliare l’offerta culinaria del gruppo con l’introduzione della pizza, nasce dopo attente ricerche e sperimentazioni su farine e metodi di lavorazione, collaborazioni e formazione con importanti maestri pastai. Alberto Melis lo conferma: “Non volevamo solo offrire un servizio in più e far vivere il Poetto anche di giorno, ma volevamo proporre una pizza tradizionale di qualità. E questo si può ottenere solo con tempi di lievitazione lenti, impasto con caratteristiche organolettiche tali da rendere la pizza digeribile, leggera e croccante allo stesso tempo".

Oltre al focus sulla qualità del prodotto, e in piena continuità con la filosofia del gruppo, la pizzeria Lungomare di Antica Cagliari vuole essere un presidio culturale, un luogo dove il piatto tradizionale italiano più famoso al mondo tiene fede alla sua promessa originaria di convivialità e semplicità. Accanto ai gusti più classici, con condimenti che richiamano il territorio e la stagionalità, il menu propone accostamenti più originali, affidati alla fantasia dei giovani maestri pizzaioli che portano avanti con passione la sfida di rendere la pizza un’esperienza sempre nuova.

Da sempre la destinazione per eccellenza di passeggiate domenicali e festive, il lungomare del Poetto sembra offrire una ragione in più per essere vissuto dodici mesi all’anno, di giorno e di notte, non solo nel weekend.

In posizione strategica davanti alla spiaggia, le grandi vetrate che inondano di luce la sala e il giardino intorno, la pizzeria Lungomare si propone di accogliere i visitatori del Poetto in ogni stagione. Anche nelle giornate di forte maestrale.

Informazione promozionale a cura di Antica Cagliari

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