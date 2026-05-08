Nel mercato immobiliare di Cagliari si consolida una tendenza sempre più evidente: la domanda si concentra su immobili già ristrutturati, pronti all’uso e inseriti in quartieri ben serviti. Un orientamento che riflette nuove esigenze abitative, legate alla riduzione dei tempi di ingresso in casa e alla maggiore attenzione verso comfort, efficienza e qualità degli spazi. A incidere su queste dinamiche sono anche fattori economici e organizzativi: l’aumento dei costi delle ristrutturazioni, la difficoltà nel coordinare interventi e tempi di consegna, oltre a una crescente propensione degli acquirenti verso soluzioni “chiavi in mano”.

Tra le aree che intercettano maggiormente questo interesse si conferma il quartiere Amsicora, contesto residenziale apprezzato per la posizione strategica, a ridosso del centro cittadino ma allo stesso tempo ben collegato alle principali direttrici urbane. La presenza di scuole, servizi, impianti sportivi e aree verdi contribuisce a rendere la zona una delle più richieste sia da famiglie sia da giovani coppie. Negli ultimi anni, inoltre, Amsicora ha registrato una crescente stabilità della domanda, mantenendo un buon equilibrio tra offerta disponibile e interesse del mercato.

In questo scenario si inserisce una nuova proposta immobiliare in via Pasteur: un appartamento trilocale di circa 83 mq commerciali, situato all’interno di uno stabile condominiale curato e servito da ascensore. L’immobile è stato recentemente ristrutturato e si presenta in condizioni tali da consentire un utilizzo immediato, senza necessità di ulteriori interventi, elemento oggi particolarmente ricercato da chi desidera evitare lavori e tempistiche incerte.

La distribuzione interna privilegia funzionalità e luminosità: l’ingresso introduce a una zona giorno ampia e ben organizzata, con soggiorno e angolo cottura integrati. La zona notte, separata da un disimpegno, comprende due camere da letto e un bagno rinnovato con finiture contemporanee. Il balcone con esposizione sud-ovest rappresenta un elemento qualificante, garantendo luce naturale costante e contribuendo al comfort complessivo degli ambienti, oltre a offrire uno spazio esterno fruibile per momenti di relax.

«Le richieste si orientano sempre più verso soluzioni pronte all’uso, in contesti urbani consolidati e ben collegati», spiegano da Oikade. «Interventi di ristrutturazione già effettuati e una distribuzione razionale degli spazi sono oggi fattori determinanti nelle scelte degli acquirenti. In particolare, immobili di metratura media come i trilocali risultano tra i più richiesti perché rispondono a esigenze abitative flessibili, sia per famiglie sia per coppie o investitori».

Dal punto di vista tecnico, l’appartamento presenta finiture attuali e soluzioni orientate al comfort abitativo, tra cui infissi con doppio vetrocamera, climatizzazione nella zona giorno e accorgimenti che migliorano la vivibilità quotidiana. Le spese condominiali si attestano intorno ai 1000 euro annui, in linea con la tipologia dello stabile e con i servizi offerti, elemento che contribuisce a mantenere sostenibile la gestione complessiva dell’immobile nel tempo.

Pur in assenza di un posto auto dedicato, la zona consente una gestione agevole della mobilità grazie alla disponibilità di parcheggi nelle vicinanze e a una rete di collegamenti urbani efficiente, che facilita gli spostamenti sia verso il centro sia verso le principali direttrici di uscita dalla città.

La proposta si inserisce quindi in un segmento di mercato caratterizzato da una domanda stabile e selettiva, dove incidono in modo significativo la posizione, lo stato dell’immobile e la possibilità di utilizzo immediato. Un equilibrio che rende soluzioni di questo tipo particolarmente rilevanti sia per l’acquisto della prima casa sia in ottica di investimento, anche alla luce della costante attrattività del mercato residenziale cagliaritano.

Informazione promozionale a cura di Oikade

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