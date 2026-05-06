Vent’anni raccontano molto più di un’attività. Raccontano un’evoluzione, quella del fitness, ma soprattutto quella delle persone. All’interno di un’unica struttura ad Assemini convivono oggi Jump Fitness e Studio Health Experience, due anime complementari che rappresentano le diverse sfaccettature di un unico progetto cresciuto nel tempo. Il tutto senza perdere di vista il suo obiettivo principale: il benessere della persona. Quando tutto è iniziato, circa vent’anni fa, il concetto di palestra era profondamente diverso. L’obiettivo principale era infatti il cambiamento estetico: dimagrire, tonificare, migliorare l’aspetto fisico era ciò che spingeva l’atleta a entrare in sala. In questo contesto nasce Jump Fitness come spazio dedicato all’allenamento e alla performance, ma già con una forte attenzione alla qualità del lavoro e alla relazione con il cliente. Con il passare degli anni però qualcosa è cambiato. Le esigenze delle persone si sono evolute, così come la consapevolezza di ciò che significa davvero “stare bene”. Il fitness ha smesso di essere solo una questione estetica per diventare un percorso più ampio, capace di coinvolgere corpo e mente. È proprio da questa evoluzione che nasce Studio Health Experience: uno sviluppo naturale, non una rottura che amplia e completa l’offerta originaria.

Oggi le due realtà convivono e dialogano quotidianamente. Jump rappresenta ancora il cuore dell’allenamento in sala pesi dove ogni atleta può seguire protocolli di allenamento costruiti su misura dal trainer in base ai propri obiettivi e alle proprie caratteristiche. Un lavoro strutturato, preciso, che unisce esperienza e personalizzazione. Studio Health Experience invece è lo spazio dove il concetto di benessere si espande. Qui il lavoro diventa ancora più mirato, grazie alle lezioni one to one e ai percorsi che vanno oltre l’allenamento tradizionale: dalla ricomposizione corporea a programmi posturali, fino alle collaborazioni con professionisti come l’osteopata, la mental coach e la nutrizionista. Un approccio integrato che considera la persona nella sua totalità, mettendo in relazione movimento, equilibrio e salute. In questa visione più ampia trovano spazio anche le attività di gruppo, pensate per chi cerca energia, condivisione e varietà. Pilates, discipline di combattimento e climb indoor offrono esperienze diverse ma complementari. Ognuna capace di rispondere a bisogni differenti, mantenendo sempre al centro il coinvolgimento e la qualità del lavoro. Se c’è un elemento che unisce questi vent’anni di storia è il modus operandi: ascoltare, comprendere, adattare. Ogni percorso nasce dalle esigenze del cliente e si sviluppa attraverso un’offerta flessibile, costruita su misura. È questo approccio che ha permesso alla struttura di via Eleonora d’Arborea ad Assemini di evolversi insieme al concetto stesso di fitness, anticipando bisogni e accompagnando le persone in un percorso di crescita consapevole.

A rendere ancora più solida questa realtà è la continua formazione e l’aggiornamento del team, che negli anni ha saputo integrare nuove metodologie, tecniche e strumenti, senza mai perdere di vista l’aspetto umano del lavoro. Perché se è vero che il fitness cambia, è altrettanto vero che sono le relazioni a fare la differenza: la fiducia costruita nel tempo, la capacità di motivare, l’attenzione ai dettagli. Da Jump e Studio Health Experience non è quindi solo un passaggio, è un racconto continuo. Quello di una realtà che ha saputo cambiare, rinnovarsi e ampliarsi, restando sempre fedele alla propria missione: prendersi cura del benessere, oggi inteso come equilibrio tra corpo e mente. Dopo vent’anni, più che un traguardo, è un nuovo punto di partenza.

Informazione promozionale a cura di Jump to Planet Gym

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