In occasione della Festa della Mamma, il linguaggio dei fiori torna al centro come forma di espressione semplice ma significativa per celebrare uno dei legami più rilevanti nella sfera personale e familiare. Un gesto simbolico che continua a rappresentare un modo diretto per comunicare affetto e riconoscenza.

In questo contesto si inserisce la proposta di Fioricolture Sorrentino e Erminio Pani Gruppo Sorrentino, realtà attive a Cagliari nel settore florovivaistico. In vista della ricorrenza, viene proposta una selezione che spazia dalle rose alle composizioni stagionali, fino a piante ornamentali.

L’iniziativa è disponibile nei punti vendita di Via Is Mirrionis 103 e Viale Regina Margherita 81, con possibilità di ordinare anche a distanza tramite contatto diretto e servizi di consegna. È inoltre prevista la distribuzione di piccoli omaggi stagionali legati agli acquisti effettuati nel periodo.

Informazione promozionale a cura di Sorrentino Sas

© Riproduzione riservata