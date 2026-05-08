Festa della Mamma: un fiore per dire tutto ciò che conta
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In occasione della Festa della Mamma, il linguaggio dei fiori torna al centro come forma di espressione semplice ma significativa per celebrare uno dei legami più rilevanti nella sfera personale e familiare. Un gesto simbolico che continua a rappresentare un modo diretto per comunicare affetto e riconoscenza.
In questo contesto si inserisce la proposta di Fioricolture Sorrentino e Erminio Pani Gruppo Sorrentino, realtà attive a Cagliari nel settore florovivaistico. In vista della ricorrenza, viene proposta una selezione che spazia dalle rose alle composizioni stagionali, fino a piante ornamentali.
L’iniziativa è disponibile nei punti vendita di Via Is Mirrionis 103 e Viale Regina Margherita 81, con possibilità di ordinare anche a distanza tramite contatto diretto e servizi di consegna. È inoltre prevista la distribuzione di piccoli omaggi stagionali legati agli acquisti effettuati nel periodo.
Informazione promozionale a cura di Sorrentino Sas