Cani e gatti possono sviluppare numerose malattie durante il corso della vita, alcune delle quali si presentano con maggiore frequenza rispetto ad altre. La conoscenza delle patologie più comuni permette ai proprietari di riconoscere tempestivamente eventuali segnali di allarme e di intervenire prontamente con cure adeguate. Essere informati sui rischi più diffusi aiuta a proteggere la salute degli animali domestici e a migliorare la loro qualità di vita.

Tra le sfide principali che affrontano i proprietari di animali vi sono le spese veterinarie per gli animali domestici, che spesso derivano dalla cura delle malattie più comuni. Molti disturbi possono insorgere in cani e gatti, sia a causa di fattori genetici sia di abitudini di vita. Comprendere quali patologie si presentano più frequentemente è fondamentale per adottare misure preventive efficaci e tutelare il benessere degli animali di casa. Un’informazione approfondita consente di riconoscere sintomi e segnali precoci, migliorando l’efficacia dell’intervento veterinario.

Le malattie più diffuse nei cani

Nei cani, alcune malattie si riscontrano con particolare frequenza. Tra queste vi sono la parvovirosi, una grave infezione virale che colpisce soprattutto i cuccioli e si manifesta con sintomi gastrointestinali importanti, e la leptospirosi, una zoonosi batterica trasmissibile anche all’uomo e favorita dal contatto con acque contaminate.

Ulteriori patologie frequenti sono la leishmaniosi, diffusa soprattutto nelle aree mediterranee e trasmessa attraverso la puntura di certi insetti, e la dermatite atopica, una problematica cutanea cronica spesso causata da allergeni ambientali. L’artrosi e la displasia dell’anca sono invece disturbi articolari comuni nelle razze di taglia grande o anziane, che incidono sulla mobilità e il benessere del cane.

Altre condizioni frequenti nei cani includono l'otite esterna, un'infiammazione del condotto uditivo spesso causata da batteri, lieviti o allergie, particolarmente comune nelle razze con orecchie pendenti. Le malattie dentali rappresentano un problema diffuso che colpisce la maggior parte dei cani adulti, con accumulo di tartaro e gengiviti che possono evolvere in infezioni più gravi se non trattate. Anche i disturbi gastrointestinali acuti, caratterizzati da vomito e diarrea, si manifestano con notevole frequenza e possono derivare da intolleranze alimentari, ingestione di sostanze inappropriate o infezioni batteriche.

Le patologie tipiche nei gatti domestici

Anche tra i gatti si riscontrano alcune malattie con ricorrenza significativa. La rinotracheite virale felina, parte del complesso delle infezioni respiratorie, è particolarmente pericolosa nei soggetti giovani e immunodepressi. La calicivirosi felina provoca sintomi simili con ulcere orali e secrezioni nasali o oculari.

La leucemia virale felina (FeLV) e la immunodeficienza felina (FIV) sono malattie virali che compromettono il sistema immunitario, aumentandone la vulnerabilità a infezioni secondarie o forme tumorali. Molti gatti adulti possono inoltre sviluppare patologie renali croniche, caratterizzate da progressivo peggioramento della funzione dei reni e sintomi quali sete aumentata e perdita di peso.

Prevenzione e riconoscimento dei sintomi

La prevenzione gioca un ruolo centrale nel ridurre l’incidenza delle malattie più comuni in cani e gatti. Le vaccinazioni regolari sono fondamentali per proteggere gli animali dalle principali infezioni virali e batteriche, mentre trattamenti antiparassitari periodici aiutano a prevenire infestazioni interne ed esterne.

Individuare tempestivamente sintomi quali letargia, perdita di appetito, zoppia, vomito, diarrea o cambiamenti nel comportamento è essenziale per ottenere una diagnosi precoce. Consulta regolarmente il veterinario e osserva attentamente i segnali dell’animale per intervenire rapidamente in caso di bisogno.

L’importanza della gestione veterinaria nella salute di cani e gatti

Un rapporto costante con il veterinario permette di monitorare nel tempo la salute di cani e gatti, valutando l’insorgenza dei segni precoci delle principali malattie. Le visite periodiche rappresentano uno strumento prezioso per aggiornare il piano di prevenzione e individuare disturbi prima che evolvano in condizioni più gravi.

La consapevolezza circa le malattie più frequenti contribuisce a una maggiore attenzione verso le esigenze degli animali. Informazione, prevenzione e cura tempestiva possono fare la differenza nella qualità e nell’aspettativa di vita di cani e gatti, garantendo serenità sia agli animali che ai loro proprietari.

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