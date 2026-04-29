Nasce a Oristano la Wine Street Experience, nuovo appuntamento dedicato alla cultura del vino e alla valorizzazione del centro storico, promosso dal ristorante Craf da Banana. L’evento, in programma il 30 Aprile in via De Castro, trasformerà per una sera uno degli assi più eleganti del centro in un percorso di degustazione a cielo aperto. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Oristano, si inserisce in un più ampio disegno di rilancio della vita urbana attraverso format esperienziali legati all’enogastronomia e alla socialità diffusa.

Elemento centrale della serata è la volontà di avviare un percorso di collaborazione con le cantine del territorio, con l’obiettivo di costruire nel tempo una rete di appuntamenti dedicati alla promozione delle eccellenze vitivinicole locali. La prima tappa di questo progetto vede la partecipazione della Cantina Siddùra, realtà di riferimento del panorama enologico gallurese, i cui vini accompagneranno l’itinerario di degustazione inaugurale. L’intento è quello di coinvolgere progressivamente anche altre cantine del territorio, trasformando la Wine Street Experience in uno spazio stabile di incontro tra produttori, ristorazione e pubblico.

Via De Castro diventerà così uno spazio pedonale temporaneo dedicato alla convivialità, dove cittadini e visitatori potranno muoversi liberamente tra punti di degustazione e proposte di finger food, secondo una formula dinamica che privilegia la fruizione informale e la permanenza. In questo contesto, il vino assume una funzione che va oltre il consumo, diventando strumento di racconto del territorio e occasione di incontro tra produttori, operatori della ristorazione e pubblico finale.

La Wine Street Experience prenderà il via alle ore 19:30 e sarà accompagnata da musica blues dal vivo lungo l’intero percorso. La componente musicale è pensata come elemento di contesto, capace di rafforzare l’identità dell’evento senza sovrapporsi all’esperienza di degustazione, contribuendo a creare un’atmosfera coerente e riconoscibile. L’allestimento della via seguirà una logica lineare e leggibile, con punti di mescita distribuiti in modo da favorire il flusso continuo dei partecipanti.

Nel corso della serata sarà inoltre possibile accedere, su prenotazione, a un menù dedicato proposto dal ristorante Craf da Banana, studiato in abbinamento ai vini in degustazione. Una proposta parallela che affianca al percorso su strada un’esperienza gastronomica più strutturata, ampliando l’offerta complessiva dell’evento e offrendo una chiave di lettura più approfondita del dialogo tra cucina e vino.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un progetto più ampio sviluppato da Craf da Banana, con l’obiettivo di costruire nel tempo un calendario di eventi capaci di riportare vitalità nel centro storico. L’intento è quello di attivare nuove abitudini di frequentazione, stimolando una presenza più costante e consapevole negli spazi urbani attraverso esperienze di qualità.

In questa prospettiva, la Wine Street Experience si propone non solo come evento enogastronomico, ma come un dispositivo culturale e urbano capace di generare relazioni e valore. Un primo passo verso un modello di fruizione del centro storico che mette al centro identità, accoglienza e partecipazione, rafforzando il ruolo di Oristano come contesto dinamico e in evoluzione nel panorama regionale.

Informazione promozionale a cura di Craf da Banana

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