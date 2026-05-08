Oristano, la struttura complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Asl aderisce alla Giornata Nazionale per la Promozione del NeurosviluppoLunedì 11 maggio tante iniziative
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sensibilizzare all'importanza di un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale. Ma anche imparare a identificare eventuali difficoltà e disturbi e far conoscere i servizi che possono prendersene carico. Con questo obiettivo la struttura complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Asl di Oristano aderisce alla Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, organizzata dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in programma lunedì 11 maggio.
Due le iniziative parallele che si svolgeranno sul territorio. A Oristano nella nuova sede di via Lazio, 13, si terrà un open day: il servizio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, aprirà le sue porte alle famiglie per attività di informazione e consulenza e inaugurerà uno spazio di Book-Crossing, scambio di libri finalizzato alla promozione della lettura, importante strumento di supporto allo sviluppo cognitivo e socio-emotivo del bambino.
Nel distretto di Ales-Terralba invece, nell'ambito del progetto “Unici e diversi – Cervelli in crescita”, patrocinato dal Comune di Marrubiu con la collaborazione degli Istituti Comprensivi di Ales, Mogoro e Marrubiu, a completamento degli interventi di sensibilizzazione effettuati lo scorso aprile nelle classi quinte, si svolgerà l'uscita didattica a Monte Arci “Cervelli in movimento” che coinvolgerà insegnanti, insegnanti e operatori della Neuropsichiatria infantile.
L'escursione darà l'occasione per realizzare un laboratorio sensoriale alla scoperta degli stimoli naturali, quello di consapevolezza per favorire l'ascolto attivo e quello comunicativo dedicato allo sviluppo del linguaggio e dell'interazione sociale. A conclusione dei lavori ogni classe presenterà su un cartellone il proprio “cervello di classe”.
«Il neurosviluppo è quel complesso processo di crescita che, fin dal concepimento, conduce ad un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale nella giovane età adulta, attraverso l'intreccio continuo di componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali – spiega la direttrice della struttura complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, Tatiana Usala - Molto si può fare per promuovere il neurosviluppo in tutti i bambini e gli adolescenti e sostenere una crescita armonica e serena, così come per intervenire quando compaiono difficoltà e disturbi».