Sensibilizzare all'importanza di un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale. Ma anche imparare a identificare eventuali difficoltà e disturbi e far conoscere i servizi che possono prendersene carico. Con questo obiettivo la struttura complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Asl di Oristano aderisce alla Giornata Nazionale per la Promozione del Neurosviluppo, organizzata dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in programma lunedì 11 maggio.

Due le iniziative parallele che si svolgeranno sul territorio. A Oristano nella nuova sede di via Lazio, 13, si terrà un open day: il servizio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, aprirà le sue porte alle famiglie per attività di informazione e consulenza e inaugurerà uno spazio di Book-Crossing, scambio di libri finalizzato alla promozione della lettura, importante strumento di supporto allo sviluppo cognitivo e socio-emotivo del bambino.

Nel distretto di Ales-Terralba invece, nell'ambito del progetto “Unici e diversi – Cervelli in crescita”, patrocinato dal Comune di Marrubiu con la collaborazione degli Istituti Comprensivi di Ales, Mogoro e Marrubiu, a completamento degli interventi di sensibilizzazione effettuati lo scorso aprile nelle classi quinte, si svolgerà l'uscita didattica a Monte Arci “Cervelli in movimento” che coinvolgerà insegnanti, insegnanti e operatori della Neuropsichiatria infantile.

L'escursione darà l'occasione per realizzare un laboratorio sensoriale alla scoperta degli stimoli naturali, quello di consapevolezza per favorire l'ascolto attivo e quello comunicativo dedicato allo sviluppo del linguaggio e dell'interazione sociale. A conclusione dei lavori ogni classe presenterà su un cartellone il proprio “cervello di classe”.

«Il neurosviluppo è quel complesso processo di crescita che, fin dal concepimento, conduce ad un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale nella giovane età adulta, attraverso l'intreccio continuo di componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali – spiega la direttrice della struttura complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, Tatiana Usala - Molto si può fare per promuovere il neurosviluppo in tutti i bambini e gli adolescenti e sostenere una crescita armonica e serena, così come per intervenire quando compaiono difficoltà e disturbi».

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