Nell'ambito della ricerca di soluzioni innovative per l'arredamento d'interni, emerge un marchio destinato a ridefinire il concetto di "bespoke" nel settore residenziale e contract: Cloto. Specializzato nella creazione di ambienti unici e personalizzati, offre un servizio completo di interior design, che abbraccia l'intero processo, dalla progettazione alla realizzazione, trasformando ogni spazio in un'oasi di stile e comfort." La progettazione residenziale rappresenta la massima espressione della filosofia custom-made di Cloto. L’intervento si focalizza sulla definizione di ambienti unici – dalle ville indipendenti agli appartamenti di lusso – dove il design degli interni è cucito su misura sullo stile di vita del proprietario. Ogni dettaglio, dalla distribuzione planimetrica alla selezione dei materiali e dei tessuti, concorre a creare un'atmosfera di intimità sofisticata. Nel settore Contract, l'expertise di Cloto si traduce nella capacità di coniugare l'impatto scenografico con le necessità operative e normative dell'hotellerie di lusso. La progettazione di boutique hotel, resort e lounge è guidata dall'obiettivo di rafforzare la Brand Identity del cliente attraverso il design. L'approccio tecnico privilegia l'impiego di materiali ad alta resistenza certificati e di facile manutenzione, senza mai sacrificare la raffinatezza estetica.

Nella foto che vi mostriamo, un esempio emblematico di questa filosofia, vediamo la progettazione e l’arredamento su misura di un'intera abitazione, dove l'eleganza si fonde con la funzionalità. L'ampio divano modulare, in una tonalità neutra che esalta la luminosità dell'ambiente, invita al relax e alla convivialità. Il tavolino, con il suo piano in legno naturale e le gambe sottili in metallo, aggiunge un tocco di calore e autenticità all'ambiente. Ma il vero segreto di Cloto risiede nella cura dei dettagli e nella capacità di interpretare le esigenze del cliente, trasformandole in soluzioni concrete e di grande impatto estetico. Dalle finiture pregiate ai tessuti di alta qualità, ogni elemento è scelto con la massima attenzione per garantire un risultato impeccabile e duraturo nel tempo. Il marchio offre un servizio completo di consulenza e progettazione, affiancando il cliente in ogni fase del processo creativo. Un team di esperti, composto da architetti, interior designer e artigiani qualificati, lavora in sinergia per realizzare progetti su misura che rispecchiano la personalità e lo stile di vita di chi abiterà gli spazi. Dalla scelta dei materiali all'illuminazione, passando per la disposizione degli arredi e la definizione dei colori, ogni aspetto viene curato nei minimi dettagli per creare un ambiente armonioso e funzionale.

E, grazie alla sua esperienza nel settore contract, Cloto è in grado di offrire soluzioni innovative e performanti anche per strutture turistiche e spazi commerciali, garantendo un risultato di grande impatto estetico e funzionale. In un mondo sempre più globalizzato e omologato, la ricerca di unicità e personalizzazione diventa un valore aggiunto. Cloto si pone come punto di riferimento per chi desidera un interior design che vada oltre le tendenze del momento, creando ambienti che raccontano una storia e che riflettono l'anima di chi li vive. Con Cloto, l'arredamento d'interni diventa un'esperienza su misura, un viaggio alla scoperta del proprio stile e delle proprie emozioni, un investimento nel benessere e nella qualità della vita.

Per informazioni: www.cloto.it

Informazione promozionale a cura di Produzione Arredamenti Paola

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