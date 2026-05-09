Ariete: A volte, essere un po’ egoisti e mettervi al primo posto è ciò che vi serve per non impazzire.

Toro: Oggi, lasciate fuori dalla mente preoccupazioni e ansie, godetevi questa giornata di relax e quiete!

Gemelli: Un dubbio in amore vi stressa, meglio il rimpianto per non averci provato o il rimorso per un esito negativo?

Cancro: Il tatto è una delle vostre doti più apprezzate... chi vi ama si sente al sicuro a raccontarvi ogni cosa!

Leone: Imparate ad apprezzare la bellezza nelle sue forme più semplici... non sempre sono necessari grandi gesti.

Vergine: La vostra meticolosità è una manna dal cielo quando si tratta di organizzare un viaggio... per fortuna ci siete voi!

Bilancia: Credere in voi stessi e nelle vostre capacità è il primo passo per raggiungere i vostri obiettivi!

Scorpione: Il dolore che provate ora vi servirà in futuro per non ripetere gli stessi errori del passato, non disprezzatelo...

Sagittario: Oggi godetevi la giornata di riposo, ma non mettete mano al portafogli! Ultimamente avete le mani bucate...

Capricorno: La vostra disciplina è ammirevole, ma non succede nulla se ogni tanto non seguite la vostra rigida routine!

Acquario: Credere nella bontà altrui non vi rende sciocchi, ma puri di cuore... la cattiveria è di chi vi delude!

Pesci: Oggi dedicatevi a risistemare un po’ la vostra vita, mettendo ordine dentro e fuori la vostra mente!



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