Presentazione del libro “Divine e Immortali” di Maura Melis
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Sabato 27 giugno, alle 18,30, presso il Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale "Giovanni Lilliu" a Barumini, si terrà una presentazione del libro di Maura Melis "Divine e immortali.
La storia delle dee da Venere alla feroce Kalì". Si tratta di un saggio storico sulle divinità femminili che caratterizzano le religioni delle varie latitudini ed epoche, pubblicato da Newton Compton Editori ad aprile 2026.
A moderare l'evento sarà l'archeologo Matteo Tatti.
https://www.fondazionebarumini.it/presentazione-del-libro-divine-e-immortali/