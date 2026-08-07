CFadda consolida il percorso ESG con il terzo Bilancio di Sostenibilità
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CFadda ha presentato il 30 luglio il suo terzo Bilancio di Sostenibilità, il documento che racconta i risultati raggiunti nel 2025 e il percorso di crescita dell'azienda sul fronte ambientale, sociale e della governance. Giunto alla sua terza edizione, il Bilancio conferma l'impegno di un'azienda profondamente legata alla Sardegna da oltre 140 anni e oggi presente con 11 punti vendita, un canale e-commerce, oltre 34 milioni di euro di fatturato e più di 150 collaboratori. Le persone restano al centro della strategia aziendale. Al 31 dicembre 2025 l'organico era composto da 151 collaboratori, di cui 85 uomini e 66 donne. Una presenza femminile significativa per il settore del bricolage e della distribuzione specializzata, a conferma dell'attenzione di CFadda verso una crescita fondata sulla valorizzazione delle competenze e sull'equilibrio tra uomini e donne. L'azienda ha continuato a investire nel benessere e nella crescita delle proprie persone attraverso strumenti di welfare, iniziative di ascolto, formazione e progetti interni come "Tutti a Vendere". Tra i momenti più significativi dell'anno si conferma il CFadda Day 2025, dedicato alla condivisione dei risultati e al rafforzamento della cultura aziendale, un evento che ha coinvolto tutti i collaboratori CFadda. Prosegue anche lo sviluppo della strategia omnicanale. Nel 2025 l'offerta online ha superato le 70.000 referenze; il servizio Web In Store ha registrato una crescita del fatturato rispetto al 2024, sono state lavorate 6.900 schede prodotto e il programma Fedeltà ha accolto 20.874 nuovi iscritti. Forte anche l'impegno sul territorio: nel 2025 CFadda ha promosso cinque eventi solidali dedicati alla salute, alla prevenzione, all'educazione e all'uguaglianza di genere, due iniziative sostenibili rivolte ai bambini e tre attività a sostegno delle comunità locali. A queste si sono aggiunte sponsorizzazioni sportive, culturali e tradizionali e l'adesione alla campagna AIRC "Nastro Rosa", che ha coinvolto clienti e collaboratori nella raccolta fondi per la ricerca. Sul fronte ambientale è proseguito il percorso di efficientamento energetico dei punti vendita e di incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili, con una riduzione dei consumi energetici rispetto all'anno precedente. Per il 2026 è prevista l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici in due punti vendita. L'azienda ha inoltre rafforzato le attività dedicate alla gestione dei rifiuti, all'economia circolare e all'introduzione graduale di prodotti e imballaggi a minore impatto ambientale. Attraverso il consorzio Bricolife, CFadda ha aderito anche all'iniziativa internazionale "Make It Zero", promossa dall’associazione internazionale EDRA/GHIN, per contribuire alla riduzione delle emissioni lungo la catena di approvvigionamento e durante l'utilizzo dei prodotti. «Per noi la sostenibilità non è un progetto separato dall'attività quotidiana, ma un modo di fare impresa. Significa prendere decisioni pensando alle persone, al territorio in cui operiamo e agli effetti che le nostre scelte possono avere nel tempo. Questo Bilancio racconta il percorso che stiamo costruendo insieme ai nostri collaboratori, ai clienti e a tutti gli stakeholders. I risultati raggiunti sono importanti, ma rappresentano soprattutto un modo per continuare a migliorare con concretezza e responsabilità», dichiara Roberto Fadda, Presidente del Gruppo CFadda. Con la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2025, CFadda conferma la volontà di integrare sempre più i principi ESG nelle decisioni aziendali e nella pianificazione delle attività future. Il Bilancio di Sostenibilità 2025 completo è consultabile nella pagina dedicata: https://www.cfadda.com/bilancio-di-sostenibilita