Il settore primario sardo sta affrontando una crisi sistemica senza precedenti, una tempesta perfetta che spinge centinaia di aziende agricolo-zootecniche verso un baratro silenzioso. Produrre nell'Isola è diventato un atto di eroismo economico. Dal comparto lattiero-caseario — da sempre colonna portante dell'economia rurale — alla filiera cerealicola, dall'olivicoltura alla viticoltura, fino al lavoro degli apicoltori: nessun settore è risparmiato. La redditività è crollata al di sotto dei reali costi di produzione. Ogni litro di latte munto, ogni quintale di grano raccolto, ogni litro d'olio franto rappresenta una perdita pulita per chi lavora la terra.

Senza l'agricoltura sarda, l'autentico Made in Italy scompare, spogliato della sua stessa anima. Il legame tra il territorio e le sue eccellenze agroalimentari è indissolubile: se i campi si spengono e le stalle chiudono, la biodiversità e la storia dell'Isola sfumano per sempre. Oggi i nostri produttori si trovano stretti nella morsa spietata della Grande Distribuzione Organizzata e dei grandi gruppi agroindustriali. È il dramma della "Nuova Mezzadria": pur essendo proprietari formali della terra, pastori e agricoltori subiscono margini economici dettati unilateralmente dall'alto della filiera, caricandosi di ogni rischio climatico e burocratico. Nel frattempo, speculazioni finanziarie minacciano di acquistare i terreni isolani, mentre il carrello della spesa per le famiglie diventa sempre più caro.

Ma l'agricoltore non è un semplice produttore di derrate. In una terra fragile, i contadini e i pastori sono i primi veri custodi del paesaggio. Senza il loro presidio contro il dissesto idrogeologico e lo spopolamento, le aree interne rischiano il degrado insanabile. Sono loro i pilastri su cui si fonda la cucina italiana e sarda, patrimonio intangibile dell'umanità.

Davanti alla resa dei conti, serve un piano d'azione immediato. Le istituzioni hanno il dovere morale di rispondere con un decalogo d'emergenza:

Tavoli territoriali di crisi: per monitorare e sostenere subito pastorizia, ortofrutta e cerealicoltura.

Informazione e trasparenza: per educare il consumatore sul reale valore del cibo contro ogni speculazione, spiegando in modo trasparente il legame tra il prezzo alla produzione e quello finale sullo scaffale, fornendo ai cittadini gli strumenti per distinguere l'autentica qualità locale dalle logiche speculative della GDO.

Riconoscimento civico: Avviare campagne pubbliche per illustrare il ruolo fondamentale di agricoltori e pastori sardi. Senza il loro presidio quotidiano, le zone interne della Sardegna andrebbero incontro a un degrado ambientale, a un rischio idrogeologico e a un abbandono paesaggistico insanabili.

Km Zero nelle mense: imporre prodotti locali e stagionali in scuole, ospedali e uffici pubblici.

Stop alla concorrenza sleale: applicare la reciprocità nei porti ed effettuare controlli severi sugli scaffali della GDO contro le importazioni selvagge a basso costo.

Cucina identitaria: valorizzare il patrimonio gastronomico come atto di orgoglio e difesa della nostra storia.

Salvare la terra sarda significa difendere l'identità, il futuro e la libertà di un intero popolo.

Informazione promozionale a cura di CIA Agricoltori Italiani

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