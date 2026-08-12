La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione passa sempre più attraverso piattaforme nazionali che consentono agli enti di semplificare procedure, migliorare i servizi ai cittadini e rispettare gli obblighi normativi. Un percorso che richiede competenze specialistiche e un costante aggiornamento.

In questo contesto opera NV Group, primo partner qualificato PagoPA in Sardegna, che oggi supporta circa 400 enti e organizzazioni a livello nazionale nell'adozione e nella gestione delle principali piattaforme della PA digitale.

PagoPA è il sistema che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo sicuro e tracciabile. L'azienda segue tutte le fasi operative, dalla registrazione presso AgID all'integrazione dei sistemi, fino alla gestione dei flussi di pagamento e alla rendicontazione automatica tramite il Nodo dei Pagamenti.

NV Group sviluppa inoltre applicativi per la PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati che permette a comuni, ministeri ed enti pubblici di condividere informazioni in modo sicuro, evitando che cittadini e imprese debbano fornire più volte gli stessi documenti alle amministrazioni.

L'attività comprende anche SEND, la piattaforma nazionale per le notifiche a valore legale, accessibili sia in formato digitale sia cartaceo attraverso la rete dei Punti di Ritiro RADD, e SIOPE+, il sistema che automatizza la trasmissione dei dati finanziari degli enti verso la Banca d'Italia.

L'evoluzione di questi strumenti rappresenta uno dei pilastri della modernizzazione della PA e richiede competenze in grado di accompagnare gli enti nel percorso di innovazione e semplificazione dei servizi.

© Riproduzione riservata