Nel cuore della Costa Smeralda, dove il turchese del mare incontra l'aspra bellezza della macchia mediterranea, sorge una villa che ridefinisce il concetto di lusso all'aperto. Questo non è solo un progetto di arredamento; è un'opera d'arte funzionale, un omaggio all'architettura sarda e una testimonianza del potere del design su misura. A guidare questa trasformazione è la sinergia progettuale tra Cloto Luxury Interiors, la società Pitzus Group e lo studio di architettura Ma+Co, che fondono eleganza atemporale, materiali ricercati e profonde radici locali.

L'ultimo progetto, catturato in questa vista mozzafiato, è un esercizio di equilibrio e armonia. Sospeso tra la fitta vegetazione e le viste panoramiche della Costa Smeralda, è stato concepito non come uno spazio separato, ma come un'estensione fluida dell'interno. L'obiettivo era creare un'oasi di tranquillità che dialogasse con il paesaggio circostante, rispettandone colori, forme e materiali, senza mai competere con esso. Il risultato è un ambiente in cui il confine tra interno ed esterno si dissolve, lasciando spazio a un'esperienza abitativa continua, capace di valorizzare la natura attraverso il progetto.

"Per questo progetto, volevamo che ogni pezzo d'arredamento si sentisse organico, come se fosse cresciuto dal terreno stesso. Abbiamo cercato materiali che catturassero l'essenza dell'isola e forme che riflettessero la fluidità del mare."

Questa filosofia progettuale si ritrova in ogni dettaglio. Ogni elemento è stato studiato per inserirsi con naturalezza nel contesto, contribuendo a creare uno spazio che invita alla contemplazione e alla convivialità, dove il design accompagna il paesaggio senza imporsi.

Il fulcro dell'area lounge è l'esclusiva collezione di arredi su misura firmati Cloto. I divani modulari a S, curvi e sinuosi, sono rivestiti con una tessitura materica a maglia grossa in una tonalità grezza e naturale, che richiama le rocce di granito circostanti. Le linee morbide disegnano uno spazio accogliente e dinamico, mentre la scelta di materiali pensati per l'outdoor coniuga resistenza ed eleganza. Un dettaglio sottile ma distintivo è il motivo a righe verticali che adorna uno dei divani, introducendo un ritmo visivo discreto. La forma organica di questi arredi incoraggia la conversazione e offre molteplici punti di vista sulla baia sottostante.

Al centro della zona relax, due tavoli bassi si fondono con l'ambiente come sculture minimaliste. La loro forma ovoidale, quasi come pietre levigate dal mare, è dipinta in una tenue tonalità di azzurro polveroso che cattura e riflette la luce del cielo e dell'acqua, modificando il proprio carattere nel corso della giornata. Questi tavoli non sono soltanto superfici d'appoggio, ma parte integrante del linguaggio scultoreo dello spazio, contribuendo all'armonia dell'intero progetto.

Il progetto di interior design firmato Cloto è una celebrazione dell'alto artigianato su misura e del design che rispetta l'ambiente. È la prova che il vero lusso non risiede nell'ostentazione, ma nell'armonia, nell'autenticità e nella capacità di creare spazi che nutrono l'anima. Questa villa in Costa Smeralda, curata nei minimi dettagli, è un rifugio dove il tempo rallenta e la bellezza della natura viene esaltata dalla mano dell'uomo, in un dialogo continuo tra architettura, design e paesaggio.

Per informazioni: www.cloto.it

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