La Provincia del Medio Campidano ha pubblicato il bando pubblico a sportello per l'erogazione di contributi destinati ai privati che intendono effettuare interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto presenti sul territorio provinciale per l'anno 2026. A darne notizia è Ecoshardana Srl, azienda sarda specializzata nella rimozione dell'amianto e operativa su tutto il territorio regionale.

Dopo la Città Metropolitana di Cagliari, che ha già attivato un analogo bando per la concessione di contributi destinati alla rimozione dell'amianto, anche la Provincia del Medio Campidano mette a disposizione risorse economiche per incentivare gli interventi di bonifica.

Tra i beneficiari rientrano le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, come scuole, strutture per anziani e persone con disabilità e strutture religiose. Per queste categorie il contributo può arrivare fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo massimo di 12.000 euro lordi, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale n. 22/2005.

Possono inoltre presentare domanda i proprietari di immobili situati in uno dei Comuni della Provincia del Medio Campidano, purché gli edifici siano in regola con la normativa urbanistico-edilizia e venga presentata la comunicazione di avvio dei lavori prevista dalla normativa vigente, oppure il titolo edilizio eventualmente richiesto, come permesso di costruire o SCIA.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili nell'Albo Pretorio online e nella sezione "Servizi" del sito istituzionale della Provincia del Medio Campidano. Le domande potranno essere presentate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, trattandosi di un bando a sportello aperto.

Per i cittadini che intendono usufruire del contributo, Ecoshardana mette a disposizione un servizio completo che comprende sia la gestione della documentazione necessaria sia l'esecuzione degli interventi di bonifica. L'azienda si occupa inoltre della successiva ricopertura delle superfici, proponendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze del committente e garantendo un unico referente per l'intero iter, dalla pratica amministrativa fino al completamento dei lavori.

Per richiedere un preventivo è possibile contattare Ecoshardana attraverso il sito www.ecoshardana.it, telefonando al 324 8481601 oppure scrivendo all'indirizzo info@ecoshardana.it.

Per consentire una rapida elaborazione del preventivo è consigliabile indicare nome e cognome dell'intestatario della richiesta, un recapito telefonico, l'indirizzo completo dell'immobile, alcune fotografie del manufatto contenente amianto, le relative misure e un indirizzo e-mail di contatto. Il preventivo personalizzato sarà predisposto e inviato nel più breve tempo possibile.

Informazione promozionale a cura di Ecoshardana

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